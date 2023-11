Claudia Koll si racconta a Domenica In: «La mia infanzia difficile, i miei figli adottati e la fede in Dio»

di Anna Malci

Claudia Koll, 58 anni, è stata ospite di Mara Venier a Domenica In dove ha raccontato la sua vita negli ultimi anni. Dopo il ritiro dalle scene, l'attrice ha deciso di dare una svolta alla sua vita, riscoprendo la fede e la devozione a Dio. «Sono sempre stata una donna di fede e misericordiosa, nel 2005 ho fondato con il mio papà l'associazione ONLUS "Le opere del Padre", con lo scopo di aiutare le persone con particolari sofferenze sia fisiche che psicologiche, soprattutto in Africa», ha raccontato Claudia Koll.

L'infanzia difficile

Claudia Koll ha parlato della sua infanzia. «I miei genitori erano entrambi medici e mia mamma è stata molto male. Mi sono dovuta rimboccare le maniche e stare vicino a mia sorella. Ho preso in mano la situazione e con tanta sofferenza nel cuore, ho portato avanti la mia casa. Ho scoperto una grande forza in me», ha rivelato Claudia Koll, che, poi, ha anche parlato dell'amore per i suoi figli, adottati da molti anni.

I figli adottati

L'attrice ha parlato dei suoi figli adottati quando erano ancora piccoli. «Io sono mamma di tantissimi figli. L'associazione fondata con mio papà mi ha fatto conoscere veramente tanti ragazzi che hanno bisogno di tanto bisogno di aiuto. Gian Marì è il primo figlio che ho adottato quando aveva 16 anni, oggi ne ha 30. L'ho conosciuto per caso, aveva bisogno di un trapianto molto difficile a causa di una malattia. Lo abbiamo portato immediatamente in Italia dove aveva bisogno di un tutore perché era ancora minorenne. Me lo hanno affidato e io sono stata così contenta». Claudia Koll ha adottato anche un altro bambino che oggi ha 7 anni.

