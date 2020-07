Chi è Ciavy di Temptation Island? «Ecco perché si chiama così»

Temptation Island

Polemiche dopo la prima puntata del reality condotto da Filippo Bisciglia. A far parlare di sé la coppia Ciavy-Valeria, destinata a diventare uno dei capisaldi di questa nuova edizione.In ogni caso, il pr romano sembra imporsi come uno dei protagonisti di quest'anno. Ma chi è davvero Ciavy?Ciavy, infatti, non sarebbe altro che un soprannome e pare derivi da «». Tra le sue passioni, la box, sport che pratica.