Ciao Darwin, Bonolis parla dell'incidente del gioco sui rulli. Poi la frecciatina: «Questo studio è pieno di trabocchetti»

Ciao Darwin

«In questi giorni sicuramente avete letto tante notizie sull'incidente subito da un concorrente. Ovviamente siamo umanamente molto dispiaciuti - spiega il conduttore - siamo vicini a lui e alla famiglia, lo siamo stati dal primo istante.. Vi invitiamo a seguire solo notizie ufficiali, per rispetto suo, della famiglia, ma soprattutto per rispetto della verità».Queste le parole dinell'apertura della puntata di oggi di, che torna in onda dopo la pausa forzata in seguito le polemiche per il concorrente gravemente infortunato durante la sfida dei rulli.Poi la frecciatina, scendendo le scale nello studio di Ciao Darwin:. Intanto all'interno del Genodrome, primo gioco della puntata, il gioco dei rulli è presente. Da capire se questo sia stato modificato o meno per garantire la sicurezza dei concorrenti.