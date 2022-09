Chi l'ha visto, Federica Sciarelli: «Vi siete bevuti qualcosa». Momento di imbarazzo in diretta

Nell’ultima puntata di Chi l’ha visto, Federica Sciarelli è intervenuta in una vicenda con una frase che ha rispecchiato l’opinione popolare sul caso. Cosa è successo

Ieri sera in diretta su Rai 3

Il programma Chi l'ha visto?, in onda ieri sera in diretta su Rai 3, ha trattato gli aggiornamenti sulla scomparsa di Andreea, la giovane campionessa di tiro con l'arco svanita nel nulla in provincia di Ancona. Il numero dei suoi amici di Facebook è aumentato: è ancora viva?

E poi la misteriosa scomparsa di Marzia, la ragazza di Milano che era andata a vivere a Pontecagnano: per la procura è stata uccisa.

Si è parlato anche della morte di Sara, filmata dal marito mentre era agonizzante. L'uomo, accusato di omicidio colposo, dovrà affrontare un processo.

Come sempre, poi, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Settembre 2022, 11:16

