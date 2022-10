Chi l'ha visto, Federica Sciarelli non lo potrà fare più in diretta: cosa cambierà durante la puntata

Nell’ultima puntata di Chi l’ha visto, di rientro in onda da uno delle tante interviste trasmesse, Federica Sciarelli ha riportato in diretta una delle parolacce dette proprio in un servizio. La conduttrice ci è così ricascata di nuovo, dopo quanto era successo lo scorso anno. Infatti, era stata lei stessa a mettere in guardia il suo pubblico, comunicando l’anno scorso ciò che non avrebbe potuto più fare.

Cosa aveva detto

«Parolacce non ne dico più altrimenti vengo ripresa», aveva spiegato Federica Sciarelli. Conduttrice di Chi l’ha visto su Rai 3 ogni mercoledì sera da numerosi anni, Federica Sciarelli è una delle giornaliste più apprezzate del panorama italiano anche per la sua chiarezza nel fare informazione e nel condurre un programma spesso così “difficile” da gestire, a causa dei temi trattati. Cosa accadrà ora, dopo l’ennesima parolaccia pronunciata in diretta?

