Federica Sciarelli via da Chi l'ha visto? «Ho più volte pensato di lasciare»: cosa ha dichiarato

Il programma è condotto sempre da Federica Sciarelli : la giornalista ha rilasciato un'intervista in cui parla del suo ruolo a Chi l'ha visto? .

È stato il caso Angela Celentano ad aprire il primo appuntamento della nuova stagione con « Chi l'ha visto? », il programma condotto da Federica Sciarelli , in onda mercoledì 14 settembre alle 21.20 su Rai 3. Alla presenza dei genitori, Maria e Catello, sono stati mostrati i giochi della piccola Angela con la speranza che lei, oggi donna, possa riconoscerli.

In diretta anche la mamma di Carlo La Duca: la signora Concetta si è rivolta ex moglie e all'amico chiedendo alla dove si trova il corpo di suo figlio. Inoltre, tutti gli aggiornamenti sulla morte di Liliana Resinovich: è stata picchiata, dice il fratello Sergio, e l'autopsia del medico legale della Procura alimenta i dubbi sul suo decesso. E, come sempre, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

