Ascolti Tv 13 luglio 2022, Chi l'ha visto? si avvicina a Superquark. I dati della radio: Rtl 102.5 la più ascoltata

Ascolti tv del 13 luglio 2022 in prima serata su Rai1 SuperQuark cala a 1.778.000 spettatori di media, pari al 12,9% di share. Su Canale 5 la serie La Strada del Silenzio 1.382.000 (11,4%). Su Rai3 Speciale Chi l’ha Visto? 1.521.000 (10,6%). Su Italia 1 Chicago Fire 1.243.000 (8,4%). Su Rete4 Controcorrente 810.000 (6,7%). Su Rai2 il film L’Intruso 836.000 (5,8%). Su La7 Atlantide Speciale 330.000 (2,8%). Su Tv8 Chi vuole Sposare mia Mamma? con Caterina Balivo 356.000 (2,4%). Sul Nove Il Cacciatore di Teglie, il reality Show con Francesco Panella, 307.000 (2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 2.492.000 (16,1%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.378.000 (15,3%). Su Italia1 NCIS 1.269.000 (8,3%). Su Rai3 Viaggio in Italia 784.000 (5,4%) e Un Posto al Sole 1.351.000 (8,7%). Su La7 In Onda 941.000 (6,1%). Su Rai2 Tg2 Post 887.000 (5,7%). Su Rete4 Controcorrente 765.000 (5,1%) e 866.000 (5,6%). Su Tv8 Alessandro Borghese Celebrity Chef 379.000 (2,5%). Sul Nove Deal with It Stai al Gioco 290.000 (1,9%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.260.000 (27,6%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 1.720.000 (15,2%). Su Rai3 le edizioni del Tgr 1.757.000 (14,1%).

In Seconda Serata su Rai1 SuperQuark Natura 704.000 (10,9%). Su Canale 5 Tg5 Notte 364.000 (8,2%). Su Rai2 Il Mythonauta 307.000 (3,6%). Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 662.000 (7,2%). Su Italia1 La Brea 438.000 (4,4%). Su Rete4 La Vita Scandalosa di Lady W 163.000 (4,8%).

RADIOVISIONE - Rtl 102.5 si conferma leader negli ascolti TER (Tavolo Editori Radio) riguardanti la radio del primo semestre 2022. La prima radiovisione d’Italia supera i sei milioni di ascoltatori e ancora una volta è la più ascoltata d’Italia. Assieme a Radio Zeta (731.000) e Radiofreccia (1.269.000), il gruppo RTL 102.5 conquista più di otto milioni di ascoltatori complessivi nel giorno medio e primeggia nel quarto d’ora. Questi i primi posti in classifica: 6.042.000 ascoltatori per Rtl 102,5; Rds 4.867.000; Radio Deejay 4.790.000; Radio Italia solo musica italiana 4.530.000; Radio 105 4.323.000; Radio Kiss Kiss 3.527.000; Radio1 3.422.000 e Radio2 2.752.000.

