Il compleanno di Maria De Filippi, che ha da poco festeggiato 60 anni, ha unito in un coro unanime di auguri Mediaset, Rai e social. La gag di Luciana Littizzetto e Fabio Fazio però batte tutti gli altri auguri Foto: Kikapress, Red Communications Music: "Funday" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Maria De Filippi, gli 'strani' auguri di Claudio Lippi: 'me ne sono fatto una ragione ma vi confesso...'

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Dicembre 2021, 11:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA