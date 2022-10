Che tempo che fa, Maurizio Costanzo rivela: «Ho rischiato di essere arrestato per "reato di adulterio"»

Super ospite di Che tempo che fa, Maurizio Costanzo. Per festeggiare il 40° anniversario del Maurizio Costanzo Show, il giornalista presenta il suo nuovo libro “Smemorabilia – Catalogo sentimentale degli oggetti perduti”, che contiene tutti gli aneddoti della sua carriera. E, tra questi, Fazio ne sottolinea uno. «Da giovane ha rischiato di essere arrestato per adulterio e ha dovuto fare la "prova del letto"?» chiede Fabio Fazio al giornalista in collegamento. «Sì, vero. Avevo una storia con una donna che era stata sposata e, all'epoca, c'era il reato di adulterio».

«Vado a Trastevere - continua a raccontare Costanzo - e vedo la polizia. Mi fecero un altro letto per fare la prova, mettendo un letto freddo accanto ad uno caldo, già utilizzato. E solo così videro che non ero io ad essere stato con lei poco prima, anche perchè ci avevo litigato».

Il rischio

Costanzo continua il racconto: «La cosa che mi colpì di più è che il mio avvocato mi disse che quello era un reato imminente per cui scattava l'arresto subito. Pensa te» dice Costanzo incredulo. Di fronte a questo racconto Fazio non esita a sottolinearne l'importanza: «Questo ci fa capire quanti diritti abbiamo conquistato finora e quanto dobbiamo tenerceli stretti».

