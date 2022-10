Che tempo che fa, la torta di compleanno per Luciana Littizzetto: la reazione è choc

Una torta... simbolica. A Che tempo che fa si festeggia il compleanno della co-conduttrice Luciana Littizzetto che ieri ha compiuto 60 anni. Dopo il suo classico monologo ironico, stavolta di impronta politica, Luciana è stata protagonista di un siparietto studiato a tavolino dallo storico e amico conduttore Fazio. «Aspetta, non possiamo non festeggiare, c'è una cosina per te: la torta» dice Fabio Fazio mentre entra in studio la torta e Littizzetto sorride, compiaciuta. Ma quando alla vista della torta la sua espressione è cambiata.

«Ma l'hai mangiata?» chiede Luciana vedendo la torta già tagliata e mangiata. «E certo, il compleanno era ieri, oggi solo gli avanzi» replica ironicamente Fazio. E Luciana sottolinea col labiale: «Che m***a».

L'amicizia tra i due conduttori

Non è una novità che tra Luciana e Fabio ci sia un profondo legame, tale da permettersi di scherzare e prendersi in giro. Ma, nonostante, questo, Littizzetto è rimasta senza parole di fronte al regalo del conduttore che l'ha stupida. «E questo sono per i tuoi 65 anni» continua Fazio, porgendo un mazzo di rose alla dama che continuava a sottolineare in videocamera: «Che m***a, Che m***a».

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Ottobre 2022, 22:52

