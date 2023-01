Carlo Cracco preoccupa Fabio Fazio a Che tempo che fa: ecco cosa è successo

Carlo Cracco, ospite a Che Tempo che fa ha fatto preoccupare il conduttore Fabio Fazio che gli ha fatto una domanda molto personale. Il noto chef che tornerà a breve con la nuova edizione di Dinner Club, il programma di cucina presto disponibile su Amazon Prime Video, è apparso visibilmente dimagrito.

Il volto scavato

L'ex volto di Masterchef, che nel corso dell'intervista era seduto a fianco di Luciana Littizzetto, è sembrato molto dimagrito, in modo particolare tanti hanno notato il suo volto scavato, al punto da suscitare la curiosità del conduttore che ha fatto una battuta a riguardo: «Sei dimagrito Carlo, come mai?» il diretto interessato ha commentato: «Dicevo prima a lei forse troppo lavoro».

Gli impegni lavorativi

Cracco aveva annunciato che si sarebbe ritirato da Masterchef proprio perché si sarebbe dovuto concentrare sulle sue attività, sui suoi ristoranti. Lo chef ha anche trascorso un periodo difficile dopo la perdita di una delle stelle Michelin. Nel corso dell'intervista non fa che confermare un periodo che per lui è stato forse difficile e che lo ha portato a concentrarsi sul lavoro. La Littizzetto corre però subito in aiuto dello chef dicendo che anche Fazio ha perso 6 chili negli ultimi mesi.

