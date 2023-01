Fedez, dopo il caso Orlandi spunta fuori un video del 2016: ecco cosa è successo con le figlie del fratello di Emanuela

Dopo la polemica scoppiata sulla risata di Fedez in merito al caso di Emanuela Orlandi il rapper non ne ha più fatto parola. Il fratello della donna scomparsa ha dichiarato di aver ricevuto una chiamata dal marito di Chiara Ferragni di scuse, il cantante però non è più tornato sull'argomento riemergendo sui social dopo ore (insolite) di silenzio, parlando di altro.

Fedez e la famiglia Orlandi

Se Fedez, probabilmente capendo lo scivolone a cui non c'era altro modo per porre rimedio se non con scuse e silenzio, è andato oltre, il web però è tornato sul caso. Dalla rete è spuntato un video che risale al 2016 e che immortala il rapper che incontra le nipoti di Emanuela Orlandi che si erano presentate insieme al padre Pietro ai provini di X Factor.

I provini

Tv Blog ha mostrato il frame. Le ragazze non specificarono di essere le nipoti di Emanuela Orlandi e di fatto la loro storia non è mai stata conosciuta, almeno fino ad oggi. Rebecca, Elettra e Salomè, che si presentarono ai casting con il nome Coraline sulle note di Shoots and Ladders dei Korn, conquistarono quattro sì. Fedez stesso rimase molto colpito da loro anche se la loro esperienza nel programma si fermò ai BootCamp per volere del giudice Alvaro Soler.

