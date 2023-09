Bruno Arena morto un anno fa, il toccante messaggio dell'amico Max Cavallari: «Aspettami, ti amerò per sempre»

di Redazione web

Bruno Arena, il comico del duo "Fichi d'India", è scomparso un anno fa a 65 anni per le conseguenze di un aneurisma cerebrale che lo aveva colpito nel 2013 mentre registrava una puntata di Zelig. Oggi, nel primo anniversario della morte, il suo partner e amico di una vita Max Cavallari lo ricorda con un toccante post pubblicato sul profilo social del duo comico.

Max Cavallari racconta Bruno Arena: «Ci siamo incontrati all'oratorio, io ero una pecora nera...»

Bruno Arena, come è morto: il malore sul palco di Zelig e l'ultima apparizione con Max Cavallari

Bruno Arena, il post di Max Cavallari

Max Cavallari non potrà mai dimenticare l'affetto che lo ha legato e ancora lo lega a Bruno Arena. Colleghi, ma soprattutto compagni di vita. Sul profilo Facebook che gestivano insieme, poco dopo lo scoccare della mezzanotte il comico ha pubblicato una foto di Bruno sorridente, anche se già segnato dalla malattia, e l'ha accompagnata con una frase commovente: «È passato un anno...La nostra è stata una vera favola...Ci siamo divertiti tantissimo...ma da lassù lo so che mi guardi e mi dai forza...Ti amerò per sempre...aspettami».

Bruno Arena, l'ictus a Zelig

Bruno Arena, comico dei Fichi d'India, aveva abbandonato le scene dal 2013 a causa di un aneurisma che gli causò una emorragia durante una registrazione di Zelig. Proprio lì dove, insieme al suo amico e compagno artistico Max Cavallari, aveva conosciuto il successo. Ricoverato per mesi in ospedale, poi in una clinica di riabilitazione, gradualmente recuperò diverse funzionalità, anche se l'ictus aveva lasciato dei segni. Si muoveva sulla sedia a rotelle e non aveva sensibilità in nessuna parte del corpo.

Bruno aveva iniziato la sua carriera come animatore turistico. L’incontro con Max Cavallari diede vita al duo dei Fichi d’India. Con Cavallari si erano conosciuti nel 1988 e avevano fondato il duo – il nome era nato durante una vacanza in Sicilia – che aveva sfondato in alcuni programmi Mediaset come “La sai l’ultima?”, “Zelig” e “Colorado”. Anche teatro, cinema, radio e tv nella sua carriera.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Settembre 2023, 10:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA