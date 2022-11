Max Cavallari racconta Bruno Arena: «Ci siamo incontrati all'oratorio, io ero una pecora nera...»

di Ferruccio Gattuso

Fichi d'India: «Pungenti fuori, dolci dentro», era questa l'idea. Ma cambiò. «Un tizio snob ci disse: il vero cabaret deve avere un bersaglio e un messaggio. Noi invece eravamo per una comicità fisica, di pancia». La partita l'hanno vinta loro. Con Non spegnere mai la luna. Fichi si nasce amici si diventa Max Cavallari racconta la sua vita prima e dopo l'incontro con Bruno Arena, scomparso a settembre dopo anni difficili in seguito a una lunga malattia.

Max che fa ora, pure lo scrittore? «In vita mia ho letto un solo libro: Il Piccolo Principe. L'idea mi venne quando Bruno era ancora tra noi, volevo farglielo leggere, ma lui ha spento la luna prima del previsto». Si ride e si ricorda tanto, tra queste pagine. «E si vedono anche gli sketch storici, attraverso i QR code. Questa volta però c'è anche un messaggio: voglio dire ai giovani che con passione e volontà si ottengono le cose. Io ero una pecora nera, a casa e a scuola. E con Bruno sono arrivato fino al set del Pinocchio di Benigni». Max e Bruno, diversi e complementari: la ricetta del successo? «Chissà. Ci siamo incontrati da bambini, all'oratorio. Per dire: io sono credente, lui non lo era. Lui amava lo sport, io no. Io ero preciso nel preparare le gag, lui si stufava dopo cinque minuti. Ma ci metteva tutto il suo genio». Amici Harara: quando nacque l'idea? «Una notte, davanti alla tv: quel Sergio Baracco nelle televendite era fantastico. Decidemmo di imitarlo, urlando, con Bruno che si buttava a peso morto per terra. Sulle prime Baracco ci denunciò, poi Maurizio Costanzo ci fece incontrare, e fu amicizia. Tanto che Sergio finì nel nostro film Amici Harara.

