Bridgerton 2 è da oggi su Netflix, fan impazziti per il Visconte: chi è Miss Sharma

Bridgerton 2 è disponibile da oggi sulla piaffaforma Netflix ed è già in tendenza su Twitter. La serie tv fenomeno dello scorso anno è alla sua seconda stagione e i fan aspettavano da un anno e mezzo il capitolo sul Visconte, il fratello maggiore costretto a trovare una moglie adatta per compiere il suo dovere. Nel cast non ci sarà il Duca di Hastings (Regè-Jean Page), che aveva contribuito al successo della prima stagione, ma una indomabile Miss Sharma.

Leggi anche > Sangiovanni, il cantante cambia look: addio ricci e capelli lunghi. Ecco le reazioni

Bridgerton 2 su Netflix

Chi era in astinenza dalle serie in costume si è già catapultato su Netflix per guardare il secondo capitolo di Bridgerton. Questa stagione, tratta dai romanzi di Julia Quinn e prodotta da Shonda Rhimes, sposta l'attenzione su Anthony (Jonathan Bailey), che ha gli occhi puntati sulla nuova debuttante in città, Edwina Sharma (Charithra Chandran). La sorella maggiore di Edwina, Kate (Simone Ashley), si intromette per ostacolare questa relazione, ma si ritrova in una storia in bilico tra odio e passione.

Bridgerton 2, chi è Simone Ashley, Miss Sharma di Bridgerton 2

Simone Ashley è la new entry di Bridgerton e veste i panni di Miss Kate Sharma. Nata a Cambereley, ha 28 anni e prima della serie targata Shondaland ha lavorato nella fortunata serie Sex Education, interpetando, dal 2019, il personaggio di Olivia Hanan. In questa stagione è una giovane donna tutta d'un pezzo, forte, ribelle, ironica e sensuale. Una donna che fa breccia nel cuore di Anthony Bridgerton fin da subito ma che è costretta, a causa delle circostanze a reprimere le proprie emozioni.

Bridgerton 2 in tendenza su Twitter

La serie è disponibile da poche ore, ma è già in tendenza su Twitter con decine di migliaia di tweet. Del resto la prima stagione è stata la più vista di Netflix in un periodo segnato dal lockdown imposto a causa del coronavirus. I fan sono impazziti per i nuovi protagonisti. «Anthony Bridgerton sono qui per servirti, sorridere e portare in grembo i tuoi eredi», si legge in un tweet. E ancora: «Innamorata di lui dal giorno 0».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Marzo 2022, 13:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA