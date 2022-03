Sangiovanni, il cantante cambia look: addio ricci e capelli lunghi. Ecco le reazioni

Oltre al suo talento, Sangiovanni è stato uno dei protagonisti più amati di Amici di Maria De Filippi anche per la sua capigliatura. Ricci e lunghi, i suoi capelli lo rappresentavano appieno. E' per questo che ora molti fan sono delusi: in un post su Instagram, Sangio si è mostrato con un nuovo look. Taglio radicale per l’uscita del suo nuovo singolo "Cielo dammi la Luna" la cui cover lo ritrae rasato.

La nuova canzone di Sangiovanni arriverà su tutte le piattaforme domani, venerdì 25 marzo, e anticipa il suo primo album in studio Cadere Volare, che sarà invece disponibile dall’8 aprile. Ma i fan sono rimasti colpiti dal nuovo look: capelli rasati, petto nudo e con gli occhi chiusi. In molti si sono chiesti se sia una foto attuale o del passato. «No, ma i capelli?» si legge su Instagram, «Scioccata» «Tu sei pazzo»,e ancora «Come hai potuto tagliare i tuoi bellissimi capelli».

Anche Giulia Stabile, fidanzata di Sangiovanni e ballerina professionista di Amici ha commentato: «Nessuno è pronto». Ma non si comprende se il suo riferimento sia alla nuova canzone o, appunto, ai capelli. Tra i vari commenti sotto il post c'è anche quello di Rudy Zerbi. L’insegnante di canto, che l’ha accompagnato fino alla finale del Serale 2021, continua a dargli tutto il suo sostegno, e ironicamente ha scritto: «Bravo ti sei tagliato i capelli come me!».

