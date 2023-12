Brenda Lodigiani: «Orgogliosa delle mie origini sinti, mi sono sentita libera nel campo nomadi»

di Dajana Mrruku

Brenda Lodigiani (35 anni) ha aperto il suo cuore e ha parlato per la prima volta delle sue origini, «non sono mai state un tabù - confessa -, ma ho tenuto sempre un secondo binario in cui correva quest'altra vita».

Nasce come attrice e comica, e trova la sua massima espansione dalla Gialappa's Band, dove può dare libero sfogo alla sua creatività e ai suoi personaggi. Le sue imitazioni di Annalisa e Orietta Berti sono diventate dei video virali sui social e lei non potrebbe esserne più contenta.

Per la promozione del suo primo libro, "Accendi il mio fuoco", Brenda Lodigiani ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, dove ha parlato per la prima volta delle sue origini.

Brenda Lodigiani, le sue origini

Brenda Lodigiani ha parlato per la prima volta delle sue origini, di come ne è venuta a conoscenza e come ha reagito.

«Sono per metà sinti. Per me, le mie origini, non sono mai state un peso o un tabù, ma ho tenuto sempre un secondo binario in cui correva questa altra vita. Anche io, come Kelly (protagonista del suo primo libro, ndr.), ho un aspetto insospettabile - ha raccontato Brenda -.

La comica ha scoperto per caso le sue radici nomadi, dalla madre che fino a poco tempo prima ne era all'oscuro.

«Mia mamma lo ha scoperto quando era già adolescente. Mia nonna, che viveva nelle carovane, l’aveva abbandonata, affidandola a una famiglia di Gagi (ovvero persone non nomadi). Nel tempo e con mille fatiche, ha poi riallacciato i rapporti. Io così ho potuto godere della parte più bella e spensierata di questa cosa: per me era una meraviglia andare nel campo, dove c’erano tanti bambini, ogni giorno un’avventura, sempre in un posto differente. Lì potevo fare davvero quello che volevo. Infatti, al rientro delle vacanze, rinchiudermi di nuovo dentro gli schemi era un piccolo dramma», ha confidato Brenda.

La comica non ha mai rinnegato le sue radici, anzi, le ha accolte e rispettate.

