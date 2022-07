Bianca Guaccero, la malinconia dopo l'addio a Detto Fatto: ecco cosa dice

Bianca Guaccero tra malinconia e futuro. La showgirl, dopo aver confermato di lasciare il programma Detto Fatto, di cui era al timone da 7 anni prendendo il posto di Caterina Balivo, si sta rilassando al sole della sua Puglia. La conduttrice ha pubblicato una Instagram Story riprendendo una frase di Alda Merini: "A volte si va via per riflettere. A volte si va via perchè si è riflettuto". Un chiaro riferimento all'addio al programma di Rai 2, che chiude i battenti dopo 10 anni. Lei stessa ha confermato nella storia successiva il collegamento della frase al programma, ringraziando la persona che ha curato il suo abbigliamento.

Leggi anche > Michelle Hunziker e Federica Panicucci, minacce choc: «Vi ammazzo». Lo stalker è un 22enne

BIANCA GUACCERO E LA STORY SU INSTAGRAM

Pioggia di commenti per la sua story, che la stessa Bianca Guaccero ha ripubblicato. Messaggi di affetto e amore rivolto all'amatissima conduttrice pugliese che, per 7 anni ha regalato risate e show senza eguali, con ascolti molto alti. «Non posso immaginare i pomeriggio senza Detto Fatto...» scrive un utente in privato a Bianca; «Mancherai Bianca, spero di vederti in un altro programma» augura un altro utente alla conduttrice.

Commovente l'ultima puntata di Detto Fatto, in cui Bianca negli ultimi minuti ha salutato e ringraziato tutto il cast e il pubblico. «I primi anni sono stati molto felici, anni di grande scoperta per me, gli ultimi invece sono stati un po’ più complicati perché abbiamo attraversato dei momenti molto complicati nella storia dell’umanità, come per esempio la pandemia e adesso anche la guerra. Intrattenere il pubblico con il passare del tempo non è stato più soltanto un divertimento, è stato quasi un dovere» aveva detto la showgirl.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Luglio 2022, 16:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA