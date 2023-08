Bianca Berlinguer su Rete 4, il promo dopo il trasloco dalla Rai a Mediaset: «Sono sempre io»

di Redazione web

Bianca Berlinguer appare per la prima volta su Rete 4 nel promo che dà appuntamento con la sua nuova trasmissione a settembre. «Arriva il momento in cui si sente di dover cambiare, ma sono sempre io, con la mia squadra, i miei ospiti, le domande, le curiosità, le storie che avete imparato a conoscere in questi anni. Il racconto continua su Retequattro», dice la conduttrice che ha lasciato la Rai per Mediaset dopo moltissimi anni, prima al Tg3 (di cui è stata anche direttrice) e poi alla conduzione di Cartabianca.

Durante la proiezione del primo promo per il suo nuovo programma in onda da settembre, il martedì in prima serata, Bianca lancia una stoccata alla Rai, dicendo che aveva bisogno di cambiamenti. La conduttrice aveva confessato precedentemente di essersi sentita molto isolata in Rai e che questo è stato uno dei motivi per cui ha preferito cambiare rete.

Bianca Berlinguer e il dubbio

Alla fine del promo andato in onda per la prima volta, Bianca Berlinguer lancia l'interrogativo sulla presenza di Mauro Corona, lo scrittore-alpinista che era suo ospite fisso su Rai 3, non senza qualche polemica. «Mauro Corona sarà dei nostri? Lo scoprirete presto, anzi, prestissimo.

