Belve, ecco gli ospiti della prima puntata: da Arisa a Corona e De Martino, ecco chi ci sarà (e cosa aspettarsi)

Belve torna il 26 settembre. La quarta edizione del programma condotto da Francesca Fagnani, la seconda in prima serata, sarà fino al 24 ottobre 2023 su Rai2, il martedì sera. Nel lancio di presentazione della prima puntata, sono stati confermati tre ospiti d'eccezione. Si tratta di Stefano De Martino, Arisa e Fabrizio Corona. Ecco cosa aspettarsi.

Stefano De Martino è sicuramente uno degli ospiti più attesi del programma. L'aria da "bravo ragazzo" che in questi anni ha assunto l'ex ballerino di Amici potrebbe essere messa in discussione dopo le indiscrezioni di un presunto tradimento da parte sua ai danni della sua ex Belen Rodriguez, mamma di suo figlio Santiago.

Il conduttore Rai è stato avvistato in compagnia di Martina Trivelli, la sua presunta nuova fiamma.

Dopo le foto nuda in cerca di marito, la cantante ha riposizionato la sua figura in un contesto mediatico che la vede lontana dagli albori, in cui era ancora Rosalba Pippa, giovane esordiente ingenua, acquisendo sempre più i connotati di un'artista con una voce eccezionale e con un lato sexy da non sottovalutare.

Abbandonato il suo ruolo tra i banchi di Amici in veste di vocal coach, il suo presunto sogno è quello di tornare a Sanremo. Che la sua partecipazione al programma di Francesca Fagnani non sia un appello ad Amadeus e alla Rai?

Ultimo, ma non per importanza, Fabrizio Corona. Tra i tre, è quello che forse più impersona il lato 'Belva' ricercato dalla conduttrice del programma. Corona resta uno dei personaggi più contorti del panorama mediatico nazionale e da "ex" re dei paparazzi è tornato in campo padroneggiando i nuovi strumenti social per riposizionarsi in un contesto che va dal gossip agli spettacoli.

Dopo i recenti guai con la legge, Fabrizio Corona non demorde e prosegue la sua carriera con il carattere che lo contraddistingue, sebbene a volte un po' troppo intrappolato nel suo personaggio. Francesca Fagnani sarà in grado di restituire al pubblico un lato della Belva che non sia quello che già conosciamo, o meglio che Corona ci propina da tempo?

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Settembre 2023, 21:45

