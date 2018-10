Lacrime e commozione nella puntata di sabato 20 ottobre di Tu si que vales, lo show di Canale 5 dedicato ai talenti nascosti.



Belen è scoppiata a piangere e ha abbandonato per qualche minuto lo studio quando Luca Guadagnini si è esibito con la chitarra in una canzone per ricordare Aurora, la figlia morta quando aveva solo due anni a causa di un tumore. Le strofe del pezzo hanno commosso tutti, da Gerry Scotti a Maria De Filippi, senza dimenticare il pubblico in studio e a casa.

Io sono stanco, troppo stanco, così stanco che non voglio più giocare a nessun gioco

. Parole e musica di Luca Guadagnini, cantautore di Genzano, ex leader del gruppo Vernice. Che è riuscito a passare la fase iniziale delle selezioni. Belen ha applaudito a lungo il concorrente che l'ha emozionarla tanto, Maria De Filippi ha voluto conoscerlo meglio e capire dal profondo la sua complessa storia. Belen, invece, non ha voluto dire niente: per lei solo lacrime di commozione.