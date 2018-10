Belen si scatena dopo l'addio ad Andrea Iannone. E bacia un altro uomo

Domenica 21 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

è tornata single dopo due anni d'amore con il campione di motociclismo Andrea Iannone e si concede le serate con gli amici all'insegna del divertimento. Notti "brave" e qualche bacio di troppo. Il giornale di gossip Tabloid.it ha pubblicato le foto della showgirl argentina bocca a bocca conamico di sempre.Belen è stata "paparazzata" a Roma con tre uomini. Si è goduta una serata in un ristorante romano con l'amico pr detto Pietrino,collega di 'Tu sì quel vales', e un misterioso ragazzo moro che sembrerebbe Giuseppe Di Cecca, il suo stylist.Tra risate e balli scatenati è arrivato anche il bacio, che è stato rigorosamente immortalato dai paparazzi. Un gioco, visto che l'amico è dichiaratamente gay. Belen continua ad attirare l'attenzione dei media, mentre il suo ex è stato fotografato abbracciato con una mora misteriosa. I fan, tuttavia, continuano a sperare in un ritorno di fiamma con Stefano De Martino, il papà del suo Santiago.