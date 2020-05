Barbara D'Urso, fuori programma a Pomeriggio 5. Arriva una telefonata: «Abbiamo litigato perché ti ho detto tante bugie»

di Emiliana Costa

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Maggio 2020, 19:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sule ultime novità.Lei resta allibita. Oggi, la conduttrice ha festeggiato il compleanno in diretta a. Come ogni giorno, Barbara ha intrattenuto i suoi telespettatori con servizi di cronaca e gossip. Ma all'improvviso, la sorpresa.Mentre, la conduttrice presenta gli ospiti in collegamento, un voce inizia a cantarle buon compleanno. «», chiede. Poi riconosce la voce familiare. «».Barbara D'Urso replica affettuosa: «». Tripudio su Twitter: «».