Barbara D’Urso e Paolo Brosio, caos a “Pomeriggio cinque”: «Non mi invitare più!»

A Pomeriggio Cinque si parla di vaccini e fra gli invitati della trasmissione di Barbara D’Urso c’è anche Paolo Brosio, che a causa dell’argomento trattato si è scontrato prima con gli ospiti e poi con la conduttrice.

Paolo Brosio (Instagram)

Barbara D’Urso e Paolo Brosio, caos a “Pomeriggio cinque”

A Pomeriggio Cinque uno scontro fra Paolo Brosio e Barbara D’Urso. In trasmissione si parlava di vaccini e Brosio, convinto no vax, ha cercato di difendere la sua posizione scontrandosi con gli altri ospiti, interrotto però dalla conduttrice. Paolo non ha gradito la cosa, protestando vivamente e cercando di finire le sue argomentazioni: «Sennò – ha spiegato - non mi inviti più, non voglio più venire, non è giusto».

A quel punto è intervenuta la D’Urso: «Scusami, a me non va di discutere in diretta perché non è il mio stile. Non mi dici sennò non mi inviti più. Io da padrona di casa invito per favore ad avere un tono meno urlato e di consentire anche agli altri di intervenire».

Barbara D'Urso (Instagram)

La situazione sembrava essersi calmata, ma un ennesimo scontro del giornalista con un ospite, ha costretto la D’Urso a prendere di nuovo parola: «Per cortesia Paolo... Tu non mi rispondi così. C’è modo e modo di essere arrabbiato. Esiste l’educazione... Anche quando si è arrabbiati»

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Gennaio 2022, 11:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA