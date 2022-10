Barbara Bouchet ospite a BellaMa: «Ho rinunciato alla produzione di due film per i miei figli»

di Redazione web

Barbara Bouchet è stata ospite di Pierluigi Diaco a BellaMa, il primo talent di parola della tv italiana in onda dal lunedì al venerdì dalle 15.15 alle 17 su Rai2. L'attrice ha raccontato nell'intervista dettagli sulla sua vita privata e professionale. La ballerina tedesca naturalizzata italiana ha confessato di aver rinunciato a due film: “La Chiave” di Tinto Brass e “Histoire d’O” di Just Jaeckin per motivi legati alla famiglia.

Cosa ha detto

«Ero già madre di due figli e le scene di nudo che avevo fatto erano molto eleganti, sensuali, mentre quei film andavano oltre», ha confessato l'attrice.

La Bouchet, sempre nella puntata di ieri lunedì 3 ottobre di “BellaMa’”, ha anche raccontato che il figlio Alessandro Borghese, chef star della televisione, da piccolino veniva bullizzato da altri bambini, proprio per i suoi “nudi cinematografici”, e così gli ha dato un suggerimento: «Alessandro, la prossima volta devi rispondere: Mia mamma se lo può permettere, non so la tua».

