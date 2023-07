Attilio Romita bandito da Mediaset: «Sono un po' offeso e prendo atto di questo»

di Redazione Web

Quando era concorrente del GfVip, Attilio Romita aveva fatto parlare di sè. E proprio nei giorni scorsi, si è discusso molto della notizia che l'ex gieffino sposerà la sua storica fidanzata Mimma Fusco e a fare da testimone di nozze all'ex gieffino sarà Daniele Dal Moro. Poi, nelle ultime ore, Attilio Romita ha rivelato alcuni dettagli sugli attuali rapporti con Mediaset. «Abbiamo saputo che Mediaset ha avuto indicazioni precise in merito a tutti i partecipanti alla scorsa edizione del GfVip. Secondo l'editore sarebbero concorrenti da dimenticare». Sono queste le parole che l'ex gieffino ha pronunciato durante una delle sue ultime interviste. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«In Rai è stato ribadito il solito metodo, che non è nemmeno tanto disprezzabile»



Attilio Romita dichiara che lui, come tutti i concorrenti dell'ultimo #gfvip, sarebbe bandito da Mediaset.



E sottolinea di non essere di sinistra: speranza di tornare in Rai con l'attuale governo? pic.twitter.com/WGJjlLq99V — Cinguetterai  (@Cinguetterai) July 27, 2023

La dichiarazione di Attilio Romita

«Secondo l'editore sarebbero concorrenti da dimenticare o, in ogni caso, da non invitare in nessun ruolo sulle reti Mediaset - ha rivelato Attilio Romita in un'intervista al Corriere Della Sera -.

«Non definirei "nuova" Rai»

Poi, ha aggiunto: «Non la definirei "nuova". - ha sottolineato Attilio Romita -.È stato ribadito il solito metodo, che secondo me non è nemmeno tanto disprezzabile. Fino a ieri, la sinistra aveva consensi, numeri, figure apicali e redazioni sotto controllo. Per cui, chi non era di sinistra, me compreso, era sempre in attesa del prossimo agguato. Adesso c'è stato il cambio di paradigma: è arrivato il centrodestra e ha pensato che fosse il suo turno. Peché non avrebbe dovuto farlo?».

