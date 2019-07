Ascolti Tv 23 luglio 2019, i più visti sono sempre Reazione a Catena, Caduta Libera, Techetechetè e Paperissima Sprint

Mercoledì 24 Luglio 2019, 11:06

. Su Rai1 i nuovi episodi della serie The Resident sono stati visti da una media leggermente superiore ai 2,3 milioni di spettatori pari al 13,3% di share. Su Canale 5 Rosy Abate in replica 1,9 milioni e 11,2%. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato il 5,6%. Su Rai3 La Corte 5,5%. Su Italia 1 Chicago Fire il 5,3%. Su La7 In Onda Prima Serata 4,9%. Su Tv8 Il Pesce Innamorato 4%. Su Rete4 Quelli della Luna 2,9%. Sul Nove In The Name of The King 2,1%.Nella fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 17,8%. Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate 14,6%. Su Rai3 VoxPopuli 5% mentre la soap Un Posto al Sole 8,3%. Su La7 In Onda 5,4%. Su Rete4 Stasera Italia Estate 4,9% nella prima parte e 5,3% nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 4,5%. Su Italia1 CSI 4,5%. Su Tv8 4 Ristoranti 3,4%. Sul Nove O’ Mare Mio 1%. Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 23,7%. Su Canale 5 Caduta Libera 19,5%.