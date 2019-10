Ascolti Tv 10 ottobre 2019, Maledetti Amici Miei restano di nicchia

Ascolti Tv di ieri giovedì 10 ottobre 2019. Maledetti Amici Miei non decolla negli ascolti. Resta un programma di nicchia. Un vero peccato perché è ben fatto, la squadra che scende in campo gioca al meglio le sue carte, strappa applausi, ma evidentemente tutto ciò che si avvicina a una forma teatrale non fa breccia sul pubblico di prima serata. Va comunque dato atto al direttore di Rai2, Carlo Freccero, di aver dimostrato per l’ennesima volta coraggio. Morale della favola: gli ascolti non arrivano al milione di spettatori di media per un 4,1% di share.



La prima serata è stata vinta su Rai1 da Un Passo dal Cielo 5 che ha sfiorato la media di 4,4 milioni di spettatori pari al 20,1% di share. Su Canale 5 Eurogames supera i 2 milioni di media con il 10,8%. Su Italia 1 Le Iene si avvicinano alla media di 1,7 milioni (10,8%). Su Rai3 l’incontro dell’Under 21 Irlanda-Italia supera il milione e mezzo con il 6,5%. Su Rete4 Dritto e Rovescio va oltre il milione (6,3%) e vince la sfida contro PiazzaPulita su La7 (5,4%). Su Tv8 Harry, ti presento Sally 1,3%, sul Nove Pietro Maso Io ho ucciso 2%. Su Sky Uno X Factor 2019 registra il 3,7% superando il milione (oltre 1,5 milioni spettatori unici sommando i vari canali).



Nella fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno supera 5,4 milioni di media spettatori con il 21,5%. Su Canale 5 Striscia la Notizia sfiora i 4,5 milioni con uno share del 17,7%. Su Rai2 Tg2 Post 3,3%. Su Italia1 CSI 4,4%. Su Rai3 Un Posto al Sole 5%. Su Rete4 Stasera Italia (5,9%), su La7 Otto e Mezzo 7,2%. Su TV8 Guess my Age 2,2%. Sul Nove Little Big Italy 1,3%. Nel Preserale su Rai1 L'Eredità 4,4 milioni (23,4%). Su Canale 5 Caduta Libera 3,7 milioni e 20,5% di share. Al pomeriggio si allunga la forbice tra Barbara d'Urso (18,9%) e Lorella Cuccarini (12,4%).

