Analizziamo. L’Allieva domina la serata tv. Oltre 5 milioni e 100 mila spettatori di media e il 22,9% di share per la fiction di Raiuno con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. La partita Croazia-Spagna di Nations League trasmessa da Canale 5 fa il 10,4% di share. Pechino Express su Raidue il 7,5%, la Tv delle ragazze su Raitre il 5,9%.Bene X Factor su SkyUno con un milione 243 mila spettatori e il 5,5% di share. Boom di voti per la gara: 8 milioni e 300 mila. Sfiorato il record della finale dello scorso anno. I Fantastici 4 su Italia 1 portano a casa il 6%, facendo meglio dei due talk in prima serata: Piazza Pulita su La7 segna una media di 5,7%, W l'Italia Oggi e Domani su Retequattro il 3,5%. In seconda serata stravince Porta a Porta con il 13,40% di share.Nella giornata Caduta libera supera allo sprint L’Eredità. Bene Raitre con Alla lavagna con il 6,8% e Mi Manda Raitre (8,5%)