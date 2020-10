Ascolti Tv 8 ottobre 2020, finale con il botto per Amendola. Cresce X Factor

Ascolti Tv giovedì 8 ottobre 2020. Claudio Amendola viaggia sui livelli di Montalbano. Su Rai1 il finale di Nero a Metà 2 ha conquistato 5.170.000 spettatori pari al 23,2% di share (primo episodio 5.433.000 e 22,1%, secondo episodio 4.927.000 e 24,3%). Su Canale 5 Chi Vuol Esser Milionario? 1.978.000 e 10,5% di share. Su Italia 1 Le Iene 1.609.000 e 10%. Su Rete4 Dritto e Rovescio 1.080.000 e 6,1%. Su La7 Piazzapulita 1.007.000 e 4,8%. Su Rai3 La Battaglia dei Sessi 837.000 e 3,6%. Su Rai2 Seconda Linea 366.000 pari all’1,7% di share. Su Tv8 Sotto assedio White House Down 584.000 e 2,8%. Sul Nove Gino Cerca Chef 357.000 e l’1,5%. Su Sky Uno X Factor 15, con i primi Bootcamp, si avvicina al milione di abbonati con il 3,4%. Su Iris Arma Letale 4 fa 512.000 spettatori e il 2,2%.

In fascia Access su Rai1 Soliti Ignoti 4.870.000 (19,3%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.000.000 (15,8%). Su La7 Otto e Mezzo 1.850.000 (7,3%). Su Rete4 Stasera Italia 1.393.000 (5,7%) nella prima parte e 1.340.000 (5.3%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.084.000 (4,3%). Su Rai3 Un Posto al Sole 1.760.000 (7%). Su Tv8 Guess My Age 531.000 (2,1%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 613.000 spettatori (2,5%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.167.000 (22,1%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.587.000 (19,9%). Al pomeriggio Uomini e Donne 2.824.000 (23%). In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 1.113.000 con il 12,1% di share. Su Rai2 Una Pezza di Lundini 199.000 spettatori con l’1,6% e a seguire la prima puntata di Onorevoli Confessioni con Laura Tecce che ha intervistato il ministro Bellanova 130.000 spettatori con l’1,4% di share.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Ottobre 2020, 12:26

