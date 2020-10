X Factor 2020, bootcamp: Ecco le squadre di Hell Raton e Mika. L’assegnazione delle categorie ha aperto la prima parte dei Bootcamp di X Factor 2020, che segna dati ancora in crescita con il nuovo miglior risultato stagionale sfiorando il milione: 994mila spettatori medi con il 3,4% di share (+5% rispetto ai dati di 7 giorni fa).

Leggi anche > X Factor 2020: Manuel Agnelli torna con i Gruppi. A Emma gli Under Uomini, Hell Raton le Under Donne, Mika gli Over

È stato Alessandro Cattelan in persona a comunicare ai quattro giudici con quale squadra dovranno affrontare questa edizione dello show: a Emma ha assegnato gli Under Uomini con un messaggio in codice stampato sulla sua maglia dedicata a “Wonderwall” degli Oasis, a Hell Raton son toccate le Under Donne consegnandogli un suo nuovo “pezzo” da fargli produrre, a Manuel Agnelli una scritta infuocata lo informato che quest’anno dovrà seguire i Gruppi, con Mika invece si è trasformato in “Dudewithsign”, popolarissimo su Instagram, esponendogli un cartello con su scritto “Hai gli Over”.

Dopodiché, ha preso il via una serata tesissima: la prima parte dei Bootcamp, con la giostra delle sedie e i temutissimi switch, che ha visto protagonisti Hell Raton e Mika.

Nel corso della serata, quindi, Hell Raton e Mika – seduti da soli al tavolo, con gli altri giudici e Cattelan in una stanza che commentavano guardando il Bootcamp tramite la TV – hanno selezionato i 5 componenti delle rispettive squadre da portare nella decisiva e nuova fase definita “Last Call”, l’ultima chiamata prima di arrivare sul palco del Live.

Hell Raton, per le sue Under Donne, ha scelto :

Cmqmartina, che ha cantato “Dio, come ti amo” di Domenico Modugno ma riarrangiata in chiave più elettronica; Casadilego, che ha portato “Fragile” di Sting accompagnandosi con la sua chitarra; Mydrama, alle prese con una cover rivisitata di “I Hate U I Love U” di Gnash feat. Olivia O'Brien; Ale, che ha presentato il suo brano originale “Cielo Aperto”; e Daria Huber, arrivata davanti a Manuelito chitarra in spalla per cantare “Where's My Love” di SYML. Niente da fare, invece, per Bea Lambe (che ha cantato “Idontwannabeyouanymore” di Billie Eilish), per Cecilia Barra Caracciolo (“I Want You Back”, dei Jackson 5), Adelaide Cavallaro (“America”, di Gianna Nannini), Mara Creola (“Stay”, di Rihanna), Rossella Renzulli (“Whatever It Takes”, degli Imagine Dragons), Sara Sgarabottolo (“Brioschi”, di Franco126), Meezy (“I Love You”, di Woodkid).

Quindi è stato il turno di Mika con i suoi Over.

Il percorso prosegue per Kaima, che ha conquistato il sì del suo giudice con il brano originale “Estranei”; Eda Marì, che si è presentata con un altro pezzo scritto da lei, “Non sai mai”; Disarmo, che durante le Audition aveva ricevuto 3 sì e un no proprio da Mika, mentre stavolta è riuscito a convincerlo con “La voce della luna” di Alex Baroni; Vergo, che ha eseguito “Senza fare sul serio” di Malika Ayane in una versione elettronica; e N.A.I.P., che col suo stile anche questa settimana insolito e particolare ha cantato “Un rapporto senza alcun senso”. Si fermano ai Bootcamp invece Lykan (che ha portato “Tararì Tararà” di Carl Brave), Cecile (“Freedom”, di Beyoncé), Tha Genio (“Malasuerte”), V3n3r3 (“Venere’s House”), Joshua (“Memories”, Maroon 5), Merio (“Ti Ti Ti Ti”, Rino Gaetano), Angel (“C’è un tempo”, di Aiello).

Nel prossimo appuntamento, giovedì 15 ottobre sempre su Sky e NOW TV, toccherà a Emma e Manuel Agnelli affrontare i propri Bootcamp con, rispettivamente, Under Uomini e Gruppi, per ottenere alla fine le formazioni con cui approdare alle “Last Call”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Ottobre 2020, 12:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA