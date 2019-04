Ascolti Tv 9 aprile 2019. Vincono le Meraviglie di Alberto Angela. Iene super. Il Segreto meglio di Floris e Berlinguer

Ascolti Tv di martedì 9 aprile 2019. Su Rai1 Meraviglie con Alberto Angela sfiora i 4 milioni di media spettatori pari al 17,5% di share. Su Canale 5 Moglie e Marito 2 milioni e il 9,4%. Meglio su Italia 1 Le Iene Show con 2,1 milioni al seguito e il 12,3%. Su La7 diMartedì 1,4 milioni e il 6,4%. Su Rai3 #Cartabianca un milione e il 5%. Su Rete4 Il Segreto 1,8 milioni e il 6,7%, Una Vita piace 6,4%. Su Rai2 Il Collegio 2 non arriva al milione (4,3%). Su Tv8 Trappola in Fondo al Mare 2,2%, sul Nove Matilda sei Mitica 1,7%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 I Soliti Ignoti oltre 5,3 milioni e il 20,4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,4 milioni e il 17%. Su Rai2 Tg2 Post 3,2%. Su Italia1 CSI 4,9%. Su Rai3 Non ho l'Età 5,5% e Un Posto al Sole 6,8%. Su Rete4 Stasera Italia 4,4%, su La7 Otto e Mezzo 7,1%. Su Tv8 Guess my Age 2,5%, sul Nove Boom! 1,4%. Nel Preserale L'Eredità 4,5 milioni (25,1%), su Canale 5 Avanti un Altro! 3,9 milioni (22%).