Ascolti Tv 8 marzo 2020, La Vita Promessa fa lo share promesso

Ascolti Tv domenica 8 marzo 2020. Su Rai1 La Vita Promessa 2 chiude con la media di oltre 4,6 milioni di spettatori pari al 18,5% di share. Su Canale 5 Live Non è la D’Urso è seguito da una media di 2 milioni e mezzo che fruttano il 13,2% di share. Su Rai2 Che Tempo che Fa sfiora i 2,6 milioni con il 9,3%, stessa percentuale anche per Il Tavolo. Su Italia 1 La Fabbrica di Cioccolato 2 milioni con il 7,5%. Su Rai3 Tg3 Speciale 2,7%. Su Rete4 Il Vento del Perdono 3,1%. Su La7 Non è l’Arena 5,9%. Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel 1,6%, sul Nove Camionisti in Trattoria 0,8%. Su Sky Sport Juventus-Inter il dato cumulato su tutti i canali registra 3 milioni e 4 mila abbonati con il 10,6% di share.



In fascia Access Prime Time su Rai 1 Soliti Ignoti Il Ritorno 21% con oltre 6 milioni, su Canale 5 Paperissima Sprint 3,6 milioni e il 12,7%. Su Italia1 CSI Miami 3,5%. Su Rete 4 Stasera Italia 4,9%. Su Rai3 Grande Amore 3,7%. Sul Nove Deal with It 1,4%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5,6 milioni (22,7%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 4 milioni (16,6%). Su Rai2 Novantesimo Minuto 4,2% e Che Tempo che Farà 4,3%. A mezzogiorno su Rai1 l’Angelus con il Papa in streaming oltre 3,2 milioni (22,2%). A seguire Linea Verde oltre 3,6 milioni (19,9%). Al pomeriggio su Rai1 Domenica In fa il 21% con oltre 4,1 milioni. Da Noi A Ruota Libera più di 2,8 milioni (14,5%). Su Canale 5 Domenica Live piace a 2,8 milioni con il 14,6%. In seconda serata su Rai2 La Domenica Sportiva 7,9%, Pressing serie A 3,4%. Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Marzo 2020, 11:43

