Ascolti Tv 8 aprile 2021, Rai1 a Un Passo dal Cielo grazie alle fiction. E Bonolis batte Draghi

Ascolti Tv 8 aprile 2021. Prima serata su Rai1 la fiction Un Passo dal Cielo 6 I Guardiani ha conquistato una media di 5.294.000 spettatori pari al 22,6% di share. Su Canale 5 Cado dalle Nubi con Checco Zalone 2.996.000 (12,4%). Su Rai2 Anni 20: 453.000 (1,8%). Su Italia 1 il film Trespass con Nicole Kidman e Nicolas Cage 1.353.000 (5,2%). Su Rai3 il film Una Giusta Causa 1.467.000 (5,8%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 1.110.000 (5,9%) con Mauro Corona che fa alzare lo share di Del Debbio. Su La7 Piazza Pulita 1.068.000 (5,6%). Su Tv8 l’Europa League Ajax-Roma 1.485.000 (5,6%) al quale va aggiunto il dato di Sky: 597.000 abbonati e 2,2%. Sul Nove Che fine hanno fatto i Morgan? 289.000 (1,2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 5.335.000 (19,3%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.267.000 (15,5%). Su La7 Otto e Mezzo 2.080.000 (7,6%). Su Rete4 Stasera Italia 1.220.000 (4,6%) nella prima parte e 1.082.000 (3,9%) nella seconda parte. Su Rai2 Tg2 Post 938.000 (3,4%). Su Italia1 CSI Miami 1.431.000 (5,3%). Su Rai3 Via dei Matti numero 0 con Bollani e De Gregori 1.852.000 (7%) e Un Posto al Sole 1.965.000 (7,1%). Su Tv8 il prepartita di Ajax-Roma 608.000 (2,8%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 547.000 (2%).

Nel Preserale su Rai1 Tg1 Speciale – dalle 18.24 alle 19.24 – con la conferenza di Draghi 2.478.000 (15,5%). A seguire 3.191.000 (15,5%). Su Canale 5 Avanti un Altro 4.129.000 (21,1%). Su Rai3 le edizioni dei Tgr 3.233.000 (15,1%). Su La7 – dalle 17.50 alle 19.53 - Tg La7 Speciale 568.000 (3,6%). Alle 20 il TgLa7: 1.501.000 (6,1%)

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 1.154.000 (13,1%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte 394.000 (4,7%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Aprile 2021, 11:30

