Maradona, il dramma del fratello Raul a Storie Italiane: «E' ricoverato in terapia intesiva per Covid».

Ha scelto i microfoni di Storie Italiane, su Rai1, Hugo Hernán, fratello di Diego Armando Maradona, per raccontare un nuovo dramma che sta vivendo la sua famiglia: il fratello Raul è infatti ricoverato in rianimazione per problemi respiratori dovuti al Covid-19. “È arrivato in ospedale sabato scorso. Da due giorni è in terapia intensiva.

Ieri ha iniziato la cura con il plasma, in serata è migliorato un po’ ma bisogna aspettare altre 24 ore perché la cura faccia il suo effetto” ha dichiarato Hugo Maradona in collegamento con Eleonora Daniele a Storie Italiane. «Mio fratello è forte, ce la farà” ha affermato inoltre, augurandosi che questo brutto periodo passi presto. “I problemi per noi non finiscono mai […] Spero che mio fratello possa tornare a respirare bene da subito grazie al plasma e poi, appena verrà dimesso dall’ospedale, farà il vaccino» ha aggiunto subito dopo, spiegando anche: “Raul ha 45 anni, in Argentina al momento stanno vaccinando gli anziani perciò avrebbe dovuto aspettare, non era ancora il suo turno”.

Visibilmente provato, Hugo Hernán Maradona a Storie Italiane ha poi concluso: «Penso che Dio mi stia mettendo a dura prova ultimamente. Mio fratello è molto forte, sono ottimista, andrà tutto bene».

Si è detto inoltre dispiaciuto di non poter stare vicino a Raul a causa della lontananza: “Con lui ci sono le mie sorelle. Io non riesco neppure a parlare con i medici perché il reparto di terapia intensiva è pieno”. Immancabile, prima della fine del collegamento, un riferimento alla questione eredità di Diego Armando: “Questi litigi mi fanno male. Spero si mettano tutti d’accordo prima possibile e che non se ne parli più. Mi auguro che il giudice decida presto a chi spetta l’eredità”

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Aprile 2021, 16:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA