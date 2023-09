Ascolti Tv 5 settembre 2023, buona la prima della Berlinguer (ma non c'era Floris)

Ascolti Tv martedì 5 settembre 2023, in prima serata su Rai1 Il Giovane Montalbano ha conquistato una media di 3.049.000 spettatori pari al 18.76%. Su Canale 5 Benvenuti al Nord 2.097.000 spettatori pari al 13.55% di share. Su Rai2 Un Uomo Sopra la Legge 997.000 e il 6.05% di share. Su Italia1 47 Ronin 920.000 spettatori pari al 5.62%. Su Rai3 Filorosso in diretta da Caivano 609.000 spettatori pari al 4.25% (presentazione di 27 minuti: 737.000 – 4.03%). Su Rete4 la prima puntata di E’ Sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer 1.208.000 spettatori con il 9.62% di share. La stagione scorsa su Rai3 si era conclusa con 1.345.000 spettatori e 9.6% (ma anche allora come ieri non era in onda il competitor diMartedì). Su La7 In Onda Prima Serata 553.000 spettatori con share del 3.35%. Su Tv8 Pechino Express La Via delle Indie 665.000 con il 4.4%. Sul Nove Nemico Pubblico 275.000 e l’1.8%.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 3.685.000 spettatori con il 19.83%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.814.000 con uno share del 15.19%.

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.484.000 spettatori (26.38%). Su Canale 5 Caduta Libera 2.215.000 spettatori (17.46%).

Nel daytime su Canale5 Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino 1.410.000 spettatori con il 20.13% nella prima parte di 47 minuti e 1.223.000 spettatori con il 16.97% nella seconda parte di 40 minuti (Saluti: 1.223.000 – 14.21%). Su Rai1 Estate in Diretta 1.227.000 spettatori con il 17.36% nella presentazione in onda dalle 17.11 alle 17.44 e 1.404.000 spettatori con il 17.29 dalle 17.44 alle 18.45.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Settembre 2023, 11:03

