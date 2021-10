Ascolti Tv 4 ottobre 2021, le elezioni fanno bene al Gf Vip

Ascolti Tv 4 ottobre 2021. In prima serata su Canale 5 – dalle 21.51 all’1.08 – la settima puntata di Grande Fratello Vip 6 è stata seguita da 3.131.000 spettatori pari al 21,6% di share (GF Vip Night di 8 minuti: 1.183.000 e 26,8%). Su Rai1 – dalle 21.42 alle 0.29 – Porta a Porta Speciale Elezioni 1.431.000 (8,5%). Su Rai2 – dalle 21.30 alle 0.13 – la prima puntata di Quelli che il Lunedì 790.000 (4,3%). Su Italia 1 – dalle 21.42 alle 23.44 – l’esordio di Mystery Land La Grande Favola dell’Ignoto 782.000 (4%). Su Rai3 Maschi Contro Femmine 1.338.000 (6,2%). Su Rete4 Quarta Repubblica 570.000 (3,5%). Su La7 TgLa7 Speciale Elezioni 825.000 (4,5%). Su Tv8 Creed II 504.000 (2,6%). Sul Nove Little Big Italy 593.000 (2,7%) nel primo episodio.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.664.000 (19,1%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.807.000 (15,7%). Su Rai2 Tg2 Post 1.001.000 (4,1%). Su Italia1 NCIS 1.263.000 (5,2%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.308.000 (5,6%), Un Posto al Sole 1.709.000 (7%). Su Rete4 Stasera Italia 1.028.000 (4,3%) nella prima parte e 875.000 (3,6%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo 2.128.000 (8,7%). Su Tv8 Guess My Age 367.000 spettatori (1,5%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 434.000 (1,8%).



Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.819.000 (20,2%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.331.000 (18,3%). Su Rai2 Speciale TG2 403.000 (3,2%). Su Rai3 edizioni dei TgR 3.119.000 (15,5%).

Nel daytime al pomeriggio Tg1 Speciale con Francesco Giorgino 1.136.000 (10%). Dalle 14.49 alle 17.59 Tg3 Speciale 736.000 (6,6%). TgR Speciale Elezioni Comunali segna 977.000 (7,3%). Su Rete4 – dalle 14.50 alle 19.50 – lo Speciale Tg4 376.000 (3%). Su La7 – dalle 14.29 alle 19.54 – la maratona Mentana nello Speciale 816.000 (6,4%).

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Ottobre 2021, 13:13

