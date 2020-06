Ascolti Tv, 2 giugno 2020. Serata da dimenticare per Rai1. Si salva solo Amadeus

Ascolti Tv martedì 2 giugno 2020. Su Rai1 sono stati davvero pochi gli spettatori che hanno voluto rivivere le emozioni dei grandi momenti delle Storie Tricolori di Non Mollare Mai con Carlo Conti e ospiti del calibro di Marcello Lippi, Fabio Cannavaro, Federica Pellegrini, tutti collegati via Skype. Responso dei dati di ascolto: 1,7 milioni pari all’8,4% di share.



Hanno fatto meglio su Canale 5 la serie La Cattedrale del Mare 2,5 milioni e l’11,7% di share e su Italia 1 Le Iene show che hanno sfiorato i 2 milioni di media con l’11,1%. Su Rai2 Prima di Lunedì 6,1%. Tra i talk torna al successo Floris, davanti a Giordano e alla Berlinguer: su La7 DiMartedì 1,5 milioni e il 7,1%; su Rete4 Fuori dal Coro 1,2 milioni e 6,9%; su Rai3 #Cartabianca 1,1 milioni e 5,3%. Su Tv8 Casino Royale 3,8%. Su Iris Nella Valle della Violenza 2,6%. Su Rai Premium Cenerentola 2,5%. Sul 20 Il Cavaliere Oscuro 1,9%. Su Real Time Primo Appuntamento 1,4%. Sul Nove A Perfect Getaway Una Perfetta via di Fuga 1,2%. Su Sky Uno Cattelan con EPCC 0,3%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4,9 milioni con il 20,2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,2 milioni e 17,1%. Su La7 Otto e Mezzo 2 milioni e 8,5%. Su Rete4 Stasera Italia 1,5 milioni (6,4% nella prima parte e 6,2% nella seconda). Su Rai2 Tg2 Post 4,7% con 1.165.000 spettatori. Su Italia1 CSI 4,1%. Su Rai3 VoxPopuli 2,4% e Geo Vacanze Italiane 2,9%. Su Tv8 la replica di Guess my Age 1,9%. Sul Nove Deal with It Stai al Gioco in replica 1,2%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3,7 milioni (21,4%). Su Canale 5 la replica di Avanti un Altro! 2,9 milioni e 17% di share. Al mattino va forte Marco Liorni con la puntata di Italia Sì! Giorno per giorno (1,5 milioni e 19,6%) e l’Anniversario della Repubblica Italiana interessa (1,8 milioni e 20,4%). Su Canale5 Mattino Cinque 12,1%. Il giorno festivo fa bene anche a Elisa Isoardi che supera il competitor Forum: La Prova del Cuoco 12,7% con 1,8 milioni, Forum 1,4 milioni e 12,5%. Al pomeriggio, orfano di De Filippi e d’Urso su Canale 5, Io e Te su Rai1 è visto da 1,5 milioni (10,2%) mentre La Vita in Diretta 1,7 milioni con il 14,9%. Su Rai 2 Detto Fatto 630.000 spettatori (4,5%). In seconda serata brutto risultato per Porta a Porta su Rai1 con il traino scarso della prima serata: solo 437.000 spettatori con il 5,7% di share. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Giugno 2020, 12:18

