Ascolti Tv 2 agosto 2019, il viaggio della speranza di Lorella Cuccarini fa peggio della replica di Don Matteo

Ascolti Tv di venerdì 2 agosto 2019. Il Grand Tour di Lorella Cuccarini su Rai1 diventa un viaggio della speranza per fare ascolti, ma gli spettatori superano appena la soglia dei 2 milioni (12,4% di share). Va leggermente meglio su Canale 5 La Sai l’Ultima? Reload (13,3%). Su Rai2 Italia-Kenya di pallavolo femminile 5,7%, su Italia 1 Chicago Med 7%. Su Rai3 il film Fiore 5,6%. Su Rete4 il film Die Hard Duri a Morire, non certo al primo passaggio in tv, fa il 6,3% di share. Su La7 Tut Il Destino di un Faraone è abbandonato al suo destino (2,6%). Su Tv8 X Factor Il Sogno 2,3%, sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza in replica 2,7%. Su Rai4 La Prova 2,5%, su Rai Movie Se Fossi Lei 2,2%. Su Iris Alaska 2,6%.



Nella fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 17,9%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 14,9%. Su Italia1 CSI 4,8%. Su Rai3 Vox Populi 4,5% e Un Posto al Sole 7,7%. Su Rete4 Stasera Italia 5,5% nella prima parte e 5,7% nella seconda, mentre su La7 In Onda 5,5%. Su Tv8 4 Ristoranti 2,9%. Sul Nove O Mare Mio fa ancora peggio del solito (0,6%). Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3,2 milioni (23,2%). Su Canale 5 Caduta Libera 2,4 milioni e il 18,1% di share. Sabato 3 Agosto 2019, 11:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA