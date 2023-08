Ascolti Tv 28 agosto 2023, il Giovane Montalbano piace anche in replica

Ascolti Tv 28 agosto 2023, in prima serata su Rai 1 la serie Il giovane Montalbano – Morte in mare aperto, in replica, ha registrato una media di 3.037.000 telespettatori, share 19.1%. Su Canale 5 Maurizio Costanzo Show – Speciale 20 anni ha ottenuto 1.432.000, 9%. Su Rai 2 Europei Volley Maschile: Belgio – Italia 1.746.000, 10.2%. Su Rai 3 il film Copia originale 803.000, 4.9%. Su Rete 4 il film The Rock 476.000 telespettatori, share 3.6%. Su Italia 1 il film Le Iene presentano: Inside 1.174.000 telespettatori, share 9%. Su La7 Atlantide Files – Diana, le verità nascoste 426.000, 2.7%. Su Tv8 il film Trappola in alto mare 361.000 telespettatori, share 2.3%. Su Nove il film Prima o poi mi sposo 378.000 e share 2.5%.

In fascia Access prime time su Rai 1 Techetechetè 3.550.000, 19.7%; Paperissima Sprint su Canale 5 2.645.000 telespettatori, share 14.7%.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Agosto 2023, 11:22

