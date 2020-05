Ascolti Tv 27 maggio 2020, flop Battista. Nel daytime Canale 5 strapazza Rai1

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Maggio 2020, 12:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riempire i teatri non significa conquistare anche il grande pubblico televisivo. Ne sa qualcosache nonostante il suo impegno non riesce a bucare il video. Gli ascolti del suo programma di Rai2, Poco di tanto, non va oltre il, classificandosinella prima serata tra le reti generaliste. Un prime time dominato dalle repliche. Su Canale 5 Tu si que Vales vince con il 17,2% di share. Su Rai1 la serie Nero a Metà registra il 13,8%. Su Rai3 Chi l’ha visto? l’8,5%. Su Rete4 Attacco al Treno 5,8%. Su Italia 1 La furia dei Titani 4,9%. Su La7 Atlantide 4%. Su Tv8 Maschi contro Femmine 2,5%. Sul Nove Cambio Moglie 2,1%. Su Rai4 Morgan 2,1%.In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5,2 milioni con il 20,5%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,5 milioni con il 17,7%. Su La7 Otto e Mezzo 1.990.000 (7,9%). Su Rete4 Stasera Italia 1.329.000 (5,6%). Su Rai2 Tg2 Post 3,9% con 1.010.000 spettatori. Su Italia1 CSI 3,8%. Su Rai3 Vox Populi 3,4% e Generazione Bellezza 2,3%. Su Tv8 la replica di Guess my Age 2,2%. Sul Nove Deal with It Stai al Gioco 1,1%. Nel preserale su Rai1 L’Eredità 3,6 milioni (21,6%). Su Canale 5 la replica di Avanti un Altro! 2,9 milioni (17,9%).Nel daytime Canale 5 strapazza Rai1 a qualsiasi ora. Mattino 5 registra la media di 15,3% contro il 13,7% di Unomattina. Forum 14,8% supera La Prova del Cuoco 10,8%. Al pomeriggio Beautiful 16,8%, Una Vita 17,5%, Uomini e Donne 24% contro Vieni da Me (10,2%) e la replica del Paradiso delle Signore (10,7%). E ancora Il Segreto 20,5% e Pomeriggio 5 al 16,5% contro La Vita in Diretta che si difende al 14%. Su Rai 2 Detto Fatto non va oltre il 3,3%. Anche in seconda serata vince il Biscione con il Tg5 della notte che fa il 12,3% contro l’8% di Porta a Porta su Rai1 e il 7,1% di Linea Notte su Rai3.