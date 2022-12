Ascolti Tv 27 dicembre 2022, Ossini, Daniele, Bortone e Matano fanno volare il daytime di Rai1

Ascolti 27 dicembre 2022 in prima serata la sfida dei film finisce così: su Rai1 Aladdin è stato visto da una media di 3.152.000 spettatori pari al 19.3% di share. Su Canale 5 La Banda dei Babbi Natale con Aldo, Giovanni e Giacomo 1.954.000 (11.9%). Su Rai3 C’era una volta in America è stato rivisto da 844.000 spettatori e 7.2% (dalle 22.57 all’1.50: 748.000 e 8.7%). Su Italia 1 Billy Elliot 1.083.000 (6.2%). Su Rai2 Prossima fermata: Natale 1.114.000 (6.1%). Su Tv8 Un Desiderio per Natale 521.000 (2.9%). Sul Nove Ip Man 2 350.000 (2%). Su Rete4 il talk Zona Bianca 891.000 (5.9%). Su La7 il documentario Virna Lisi La Donna Che Rinunciò a Hollywood 456.000 (2.4%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.664.000 (22.9%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.745.000 (18.5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.345.000 (6.7%), Un Posto al Sole 1.661.000 (8.1%). Su Italia1 NCIS 1.369.000 (6.7%). Su La7 In Onda 1.295.000 (6.3%). Su Rete4 Controcorrente 885.000 (4.4%) e 816.000 (4%). Su Rai2 Tg2 Post 858.000 (4.2%). Su Tv8 4 Hotel 509.000 (2.5%). Sul Nove la replica di Don’t Forget the Lyrics 373.000 (1.8%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.211.000 (24.7%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera 2.882.000 (17%). Su Rai2 FBI Drusilla e L’Almanacco del Giorno Dopo 681.000 (3.5%).

Nel daytime da segnalare al mattino su Rai1 il successo di Massimiliano Ossini ed Eleonora Daniele nei confronti di Canale5. Uno Mattina 1.076.000 (19.7%), Storie Italiane 968.000 (18.3%) e 908.000 (16.7%). Su Canale5 invece Mattino Cinque News 990.000 (18.4%) e 927.000 (17.5%). Al pomeriggio con Uomini e Donne in vacanza vanno forte su Rai1 Oggi è un Altro Giorno 2.086.000 (19.6%), Il Paradiso delle Signore 2.079.000 (21.2%), La Vita in Diretta 2.757.000 (22.9%).

In seconda serata su Rai1 Un Bebè per Natale 634.000 (10.7%), Viva Radio 2! E un po’ anche Rai1 230.000 (8.3%). Su Canale 5 Tg5 Notte 551.000 (6.8%). Su Rai2 Bar Stella 482.000 (4%).

