Ascolti Tv 26 novembre 2020, in 5 milioni e mezzo per Sofia Ricci-Montalcini

Ascolti Tv giovedì 26 novembre 2020. Su Rai1 il tv movie Rita Levi Montalcini ha conquistato una media di 5.464.000 spettatori pari al 21,9% di share. Su Canale 5 Harry Potter e il prigioniero di Azkaban 2.522.000 (11,9%). Su Italia 1 Le Iene Show 1.465.000 (7,8%). Su Rai3 il film documentario Diego Maradona 1.619.000 (6,3%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 1.137.000 (5,6%). Su La7 Piazza Pulita 948.000 (4%). Su Sky Uno X Factor 941.000 abbonati con il 3,6%. Su Rai2 FBI 1.026.000 (3,6%) e 9-1-1 registra 656.000 (2,9%). Su Tv8 Cluj-Roma di Europa League 846.000 (3,1%). Sul Nove Cambio Moglie 436.000 (1,6%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 5.156.000 (18,2%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.810.000 (16,9%). Su La7 Otto e Mezzo 1.883.000 (6,7%). Su Rete4 Stasera Italia 1.242.000 (4,5%) nella prima parte e 1.239.000 (4,4%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.006.000 (3,5%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.387.000 (5,1%) e Un Posto al Sole 1.783.000 (6,3%). Su Italia1 CSI 1.155.000 (4,1%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 636.000 (2,3%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.172.000 (22,7%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera 3.818.000 (17,1%). Su Italia1 il daytime di Amici di Maria De Filippi 756.000 (3,6%). Su Rai3 le edizioni dei Tgr 3.721.000 (15,6%). Alle 20 vanno forte i tiggì: Tg1 5.956.000 (22,5%), Tg5 5.229.000 (19,5%). In seconda serata su Rai1 Amasanremo 1.039.000 (9,4%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Novembre 2020, 11:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA