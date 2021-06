Ascolti Tv 22 giugno 2021, senza Floris e Giordano si vede la Berlinguer

Ascolti Tv 22 giugno 2021. In prima serata su Rai1 la partita Repubblica Ceca-Inghilterra è stata seguita da una media di 4.545.000 spettatori pari al 22,4% (prepartita 3.222.000 e 16,9%). Su Canale 5 la serie New Amsterdam 1.777.000 (10,6%). Su Rai3 exploit di Bianca Berlinguer con CartaBianca (1.225.000 e 7,2%) che approfitta delle assenze dei competitor Floris e Giordano. Su Rai2 la serie I Casi della Giovane Miss Fisher 1.107.000 (5,6%). Su Italia 1 il film Hunger Games 676.000 (4%). Su Rete4 il film Se Mi Lasci non Vale 986.000 (5,3%). Su La7 The Royals Revealed I Segreti della Corona 476.000 (3,2%). Su Real Time nella sesta puntata di Primo Appuntamento Crociera Flavio Montrucchio conferma il buon risultato della sua stagione tv (2,6%). Su Tv8 Un Amore di Testimone 292.000 (1,6%). Sul Nove il film Nome in Codice: Broken Arrow 295.000 (1,6%).

In fascia Access Prime Time su Canale 5 Paperissima Sprint Estate 2.860.000 (14,1%). Su La7 Otto e Mezzo 1.309.000 (6,5%). Su Rete4 Stasera Italia 1.027.000 (5,4%) nella prima parte e 1.010.000 (4,9%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 989.000 (4,8%). Su Rai3 Nuovi Eroi 923.000 (5,1%), Un Posto al Sole 1.509.000 (7,6%). Su Italia1 CSI 880.000 (4,4%). Sul Nove la replica di Deal With It Stai al Gioco 352.000 (1,8%). Su Tv8 la replica di 4 Hotel 323.000 (1,6%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.657.000 (25,4%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera 1.776.000 (12,9%).

In seconda serata su Rai1 Notti Europee 807.000 (9,1%). Su Canale 5 X Style 545.000 (7,8%). Su Rai 3 Tg3 Linea Notte 476.000 (7%). Su Italia 1 il film A Quiet Place un posto tranquillo 236.000 (5%). Su Rai 2 Stasera con Uccio 583.000 (4,7%) e Una pezza di Lundini 300.000 (4,3%). Su La7 il documentario Elisabetta II Una Vita da Sovrana 454.000 (3,7%). Su Rete 4 il film Di che segno sei? 201.000 (3,2%).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Giugno 2021, 11:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA