Ascolti Tv 22 agosto 2022, Rai1 al galoppo con Reazione a Catena, teche e film

Ascolti del 22 agosto 2022 in prima serata su Rai1 la prima tv del film Immenhof La Grande Promessa ha conquistato una media di 2.120.000 spettatori pari al 15,3% di share. Su Canale 5 la replica di D’Iva, lo show con Iva Zanicchi, 1.075.000 (10%). Su Italia 1 Chicago P.D. 1.100.000 (7,7%). Su Rai2 il film Un Paese quasi Perfetto con Fabio Volo e Silvio Orlando 912.000 (6,6%). Su Rete4 Zona Bianca 793.000 (6,9%). Su Rai3 Report in replica 643.000 (4,6%). Su La7 La Corsa al Voto 486.000 (3,6%). Su Tv8 Gomorra 322.000 (2,3%). Sul Nove Il Contadino cerca Moglie 276.000 (2,3%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 2.723.000 (18,2%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.327.000 (15,6%). Su La7 In Onda 1.003.000 (6,7%). Su Rete4 Controcorrente 921.000 (6,3%) e 958.000 (6,3%). Su Rai2 Tg2 Post 716.000 (4,8%). Su Italia1 NCIS New Orleans 843.000 (5,7%). Su Rai3 La Gioia della Musica 524.000 (3,6%) e Il Santone 398.000 (2,6%). Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel 448.000 (3,1%). Sul Nove Deal with It Stai al Gioco 287.000 (1,9%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.369.000 (29,7%). Su Canale 5 la replica di Avanti un Altro! 1.603.000 (14,6%). Su Rai3 le edizioni del Tgr 1.810.000 (14,9%).

