Ascolti Tv 21 aprile 2022, Don Matteo Terence Hill se ne va e in 6 milioni lo salutano

Ascolti del 21 aprile 2022 in prima serata il congedo di Terence Hill dalle vesti di Don Matteo è stato seguito su Rai1 da una media di 6.093.000 spettatori pari al 28,8%. A confronto il Big Show di Canale 5 si fa piccolo piccolo: 1.728.000 spettatori e il 10,4% di share. La sfida tra i film vede il successo di Italia1 (Taken La Vendetta 1.462.000 e 6,5% nei confronti di Rai2 (Maschi contro Femmine 889.000 e 4,1%). Il giovedì sera è anche la sfida dei talk. Su Rete4 Dritto e Rovescio 1.031.000 (6,2%) prevale di poco su Piazza Pulita di La7 952.000 (5,8%), mentre lo speciale di Frontiere con Franco Di Mare su Rai3 affonda clamorosamente con soli 469.000 spettatori (2,4%). Così gli altri programmi della prima serata: su Tv8 Cani Sciolti 299.000 (1,4%). Sul Nove A Casa con i Suoi 237.000 (1,1%). Su Sky Uno/+1 e on demand miglior risultato stagionale per Pechino Express 9 che ha visto da 458.000 abbonati di media (1,7% di share), in crescita del 29% rispetto alla scorsa settimana, con il 60% di permanenza.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Amadeus fa il bottino pieno con Soliti Ignoti Il Ritorno (5.470.000 e 22,8%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.556.000 (14,8%). Su Italia1 NCIS Unità Anticrimine 1.391.000 (5,9%). Su Rai3 La Scelta I Partigiani Raccontano 1.183.000 (5,1%) e Un Posto al Sole 1.564.000 (6,5%). Tra i talk vince sempre su La7 Otto e Mezzo 1.725.000 (7,2%) nei confronti di Tg2 Post su Rai2 che stavolta supera Stasera Italia di Rete4: 1.172.000 e 4,9% contro 1.000.000 (4,3%) e 973.000 (4%). Su Tv8 Guess My Age 338.000 (1,4%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 302.000 (1,3%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.705.000 (25,7%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 3.398.000 (19,2%).

In Seconda Serata su Rai1 Porta a Porta alla grande con il traino di Don Matteo: 1.055.000 (12,6%). Su Canale 5 Tg5 Notte 516.000 (11,1%). Su Rai2 Anni 20 Notte resta un flop pure a tarda sera 172.000 (1,8%). Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 300.000 (3,8%). Su Italia1 The Accountant 462.000 (4,6%). Su Rete 4 Nella Città l’Inferno 156.000 (3,9%).

