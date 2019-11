Ascolti Tv 20 novembre 2019, Una serata di Stelle e di share per Amadeus

di Marco Castoro

Ascolti Tv mercoledì 20 novembre 2019. Su Rai1 Una Serata di Stelle per il Bambino Gesù ha sfiorato la media di 3 milioni di spettatori pari al 15,9% di share. Su Canale5 la terza puntata di Oltre la Soglia si è fermata all’8,9%. Su Rai2 la quarta puntata di Volevo fare la Rockstar 5,9%. Su Italia1 Iron Man 8%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha sfiorato i 2,5 milioni con l’11,8%. Su Rete4 Lo specialista 5,1%. Su La7 Atlantide Vietnam, la guerra maledetta 3,2%. Su Tv8 il quarto live show di X Factor 13 2,4%. Sul Nove L’Assedio con Daria Bignardi è stato seguito da 418.000 spettatori con l’1,8%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno oltre 5,3 milioni con il 20,8%. Su Canale5 Striscia la Notizia supera i 4,9 milioni e 19,3%. Su Rai2 Tg2 Post 3,4%. Su Italia1 CSI New York 5,8%. Su Rai3 Un Posto al Sole 7,3%. Su Rete4 Stasera Italia 5,8%. Su La7 Otto e Mezzo 6,1%. Su Tv8 Guess My Age 2,1%. Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 2,3%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità supera i 4,9 milioni (24,6%). Su Canale5 Conto alla Rovescia 3,9 milioni (19,8%). In seconda serata Porta a porta su Rai1 all’11,3%, Maurizio Costanzo Show su Canale5 al 9,7%. Giovedì 21 Novembre 2019, 11:34

