Ascolti Tv 20 agosto 2023, parte bene la nuova Domenica Sportiva

Ascolti Tv 20 agosto 2023, in prima serata su Rai1 la fiction in replica L’Allieva 3 ha conquistato una media di 1.441.000 spettatori pari all’11.5% di share. La più vista è però su Canale 5 La Ragazza e l’Ufficiale che ha ottenuto un ascolto medio pari a 1.607.000 spettatori e 13.9% di share. Su Rai2 Ti Ruberò la Vita 576.000 con il 4.3%. Su Italia1 FBI Most Wanted 902.000 con il 6.9% di share. Su Rai3 Le Ragazze 622.000 con il 5.1%. Su Rete4 il film Sms Sotto Mentite Spoglie 616.000 con il 4.8% di share. Su La7 Miss Marple 275.000 con il 2.7%. Su Tv8 Italia’s Got Talent Best Of 388.000 con il 3.3% di share. Sul Nove la maratona di Little Big Italy 293.000 (2.4%). Su Iris Sleepers 570.000 spettatori con il 4.8%.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 2.389.000 spettatori con il 17.5%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 1.962.000 con il 14.3%. Su Italia1 NCIS 893.000 (6.6%). Su Rai3 Sapiens Doc – Un Solo Pianeta 495.000 (3.6%). Su Rete 4 Controcorrente 676.000 (5%) e 774.000 spettatori (5.7%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 2.824.000 (25.4%). Su Canale 5 The Wall 1.503.000 spettatori (13.7%).

Nel daytime su Rai2 I Mondiali di Atletica Leggera - dalle 14.04 alle 14.46 – 661.000 spettatori e il 6%. Dalle 16.04 alle 19.41 – 1.208.000 spettatori con il 12.6%. Su Sky Sport Moto GP la diretta della gara di Moto Gp ha ottenuto 360.000 spettatori e il 3.2%. Su Rai Sport la finale dei Mondiali di Calcio Femminili Spagna-Inghilterra ha ottenuto 499.000 spettatori e il 4.6%.

In seconda serata su Rai2 La Domenica Sportiva con Simona Rolandi in conduzione e con Adriano Panatta tra gli opinionisti 628.000 spettatori (5.3%) nella presentazione di 29 minuti e 644.000 spettatori e il 9.1% dalle 23.10 all’1.04. Su Italia 1 Pressing 374.000 ascoltatori con il 4.7% di share negli Highlights di 19 minuti e 289.000 spettatori con il 6.4% dalle 0.08 all’1.40.

