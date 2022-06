Ascolti Tv 1° giugno 2022, oltre 6,2 milioni per la disfatta della Nazionale. Il Costanzo Show vive la seconda giovinezza

Ascolti del 1° giugno 2022 in prima serata su Rai1 la finalissima Italia-Argentina ha conquistato una media di 6.293.000 spettatori pari al 33,5% di share. Su Canale5: 7 ore per farti innamorare 2.374.000 (14,1%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? 1.794.000 (11,2%). Su Rai2 The Good Doctor 957.000 (5%) e The Resident 814.000 (4,7%). Su Italia1 Jurassik Park 801.000 (4,8%). Su Rete4 Controcorrente 712.000 (5,1%). Su La7 Atlantide Storie di Uomini e di Mondi 407.000 (2,9%). Su Tv8 Quattro Matrimoni 244.000 (1,5%). Sul Nove The Imitation Game 303.000 (1,8%).

In fascia Access Prime Time su Canale5 Striscia la Notizia 2.737.000 (14,5%). Su Italia1 N.C.I.S. 1.073.000 (5,9%). Su Rai3 La Gioia della Musica 914.000 (5,6%) e Un Posto al Sole 1.398.000 (7,5%). Su La7 Otto e Mezzo 954.000 (5,2%). Su Rete4 Stasera Italia 717.000 (4,2%) e 694.000 (3,7%). Su Rai2 Tg2 Post 729.000 (3,8%). Su Tv8 Celebrity Chef 376.000 (2,1%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 255.000 (1,4%).

Nel Preserale su Canale5, in replica, Avanti un Altro! 2.629.000 (23%). Su Rai1 il Concerto per la Festa della Repubblica 1.223.000 (12,2%).

Nel daytime al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro Giorno 1.735.000 (16,6%), La Vita in Diretta 1.397.000 (19,2%) dalle 17:06 alle 17:23 e 1.590.000 (21,3%) dalle 17:23 alle 18:24. Su Canale5 Beautiful 2.530.000 (20,8%) e Una Vita 2.440.000 (21,5%), Uomini e Donne 2.830.000 (28,9%), L’Isola dei Famosi 1.809.000 (24%), Pomeriggio Cinque 1.182.000 (16,5%) dalle 17:23 alle 17:33 e 1.248.000 (16,6%) dalle 17:36 alle 18:26.

In seconda serata su Canale5 Maurizio Costanzo Show 1.100.000 (15%). Su Rai1 Porta a Porta 767.000 (8,7%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte 652.000 (9,3%). Su Italia1 Il Mondo Perduto Jurassic Park 397.000 (7,2%). Su Rete4 Ligabue: Campovolo (film) 102.000 (2,9%). Su Rai2 Una Pezza di Lundini 2,9%.

