Ascolti Tv 17 marzo 2019. Vince Fazio (13,8%). Bene il derby di Milano su Sky (9,9%) e The Good Doctor (9,3%)

Ascolti Tv di domenica 17 marzo 2019. Su Rai1 Che Tempo che Fa è stato visto da una media di 3,5 milioni di spettatori pari al 13,8% di share e Che Tempo che Fa-Il Tavolo 2,1 milioni e 12,6%. Su Canale 5 Il Silenzio dell’Acqua 2,8 milioni pari al 12,2% di share. Su Rai2 The Good Doctor 2 fa 2,3 milioni e 9,3%. Su Italia 1 Le Iene 10% di share. Il derby Milan-Inter su Sky Sport fa il 9,9% con oltre 2 milioni e mezzo di abbonati sintonizzati sulla partita. Su Rai3 Amore Criminale 4,6%. Su Rete4 Bernadette Miracolo a Lourdes 3,6%. Su La7 Non è l’Arena 5,6%. Su Tv8 4 Ristoranti 2,2%, sul Nove Camionisti in Trattoria 2%.



All’ora di cena su Canale 5 Paperissima Sprint 4,2 milioni di spettatori con il 16,4% di share. Su Rai 2 Quelli che il Calcio dopo il Tg 5,2%. Su Rai3 Grazie dei Fiori 5,3% di share. Su Rete4 Stasera Italia Weekend 3,7%.



Nel primo pomeriggio Mara Venier fa 2,8 milioni con Domenica In (18%), mentre dopo l’intervista di Barbara d’Urso a Matteo Salvini a Domenica Live è stata vista da 2.237.000 spettatori (14,23%).



Boom di spettatori su Sky Sport per la Formula 1: 19,7% di share alle 6 del mattino. Ultimo aggiornamento: 11:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA